Milan z nowym właścicielem? W grze miliard euro

PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Inwestor z Bahrajnu, Investcorp, rozpoczął ekskluzywne rozmowy w sprawie zakupu klubu Serie A AC Milan, podały w piątek źródła bliskie Reuters. Byłoby to pierwsze przejęcie czołowego włoskiego zespołu przez inwestorów z Bliskiego Wschodu.

AC Milan prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży klubu firmie Investcorp z Bahrajnu

Oczekuje się, że umowa dla klubu Serie A może być warta około 1 miliarda euro

Investcorp ma przejąć Milan od Elliott Management Corporation, który kupił klub w marcu 2018 roku

Inwestor z Bahrajnu zainteresowany kupnem Milanu

Jeden z informatorów Reuters, który był blisko toczących się rozmów miał powiedzieć, że transakcja zakupu siedmiokrotnego zdobywcy Ligi Mistrzów od obecnego właściciela Elliott Management Corporation jest bliska ukończenia. Potencjalna wycena klubu wynosi około 1 miliarda euro (827 milionów funtów). W tym zawarte jest zadłużenie, podają źródła.

Investcorp zarządza aktywami o wartości ponad 42 miliardów dolarów w liniach biznesowych obejmujących nieruchomości, inwestycje bezwzględnego zwrotu, infrastrukturę, zarządzanie kredytami oraz kapitał strategiczny.

Investcorp i Elliott, która przejęły Mediolan w 2018 roku, nie skomentowały tych doniesień, gdy Reuters próbował potwierdzić te doniesienia. Rzecznik mediolańskiego zespołu powiedział tylko, że „AC Milan nadal koncentruje się na poprawie swoich występów na boisku i rozwoju klubu”. Drugie źródło poinformowane w tej sprawie potwierdziło rozmowy między Elliottem i Investcorp na temat potencjalnej sprzedaży.

Milan zdobył tytuł mistrza ligi włoskiej 18 razy, ale nie potrafi powtórzyć tego sukcesu od 2011 roku. Klub walczy o odtworzenie lat świetności, którymi cieszył się pod rządami Silvio Berlusconiego i jego grupy Fininvest. Rossoneri zdobyli tytuły Ligi Mistrzów w 2003 i 2007 roku po tym, jak Berlusconi był w stanie sprowadzić na San Siro gwiazdy światowego formatu takie, jak Kaka i Andrij Szewczenko.

Berlusconi sprzedał klub chińskiemu inwestorowi Li Yonghongowi w 2017 roku za 740 milionów euro, w tym długi, zanim Elliott Management Corporation przejął kontrolę rok później. Milan jest obecnie na szczycie tabeli Serie A mając dwa punkty przewagi nad lokalnym rywalem Interem Mediolan, który jednak ma rozegrany jeden mecz mniej.

Rossoneri odnotowali stratę 96,4 miliona euro (104,18 miliona dolarów) za rok kończący się 30 czerwca, w porównaniu z rekordową stratą 194,6 miliona w roku poprzednim. Elliott nigdy formalnie nie wystawił klubu na sprzedaż, ale źródło ze znajomością sytuacji powiedziało, że spotkał się z zainteresowaniem inwestorów.

We włoskiej Serie A Inter Mediolan należy do chińskiej firmy Suning Holdings Group, a amerykańska firma The Friedkin Group jest właścicielem AS Romy. Fiorentina i Atalanta również mają amerykańskich właścicieli.

Investcorp Holdings ma siedzibę w Królestwie Bahrajnu jako spółka akcyjna Bahrajnu, ale w zeszłym roku została wycofana z giełdy w Bahrajnie. Firma, której prezesem wykonawczym jest Mohammed Alardhi, ma biura w Nowym Jorku, Londynie, Szwajcarii, Rijadzie, Bahrajnie, Abu Zabi, Doha, Bombaju, Pekinie i Singapurze.

