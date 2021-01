Najwięksi przegrani 2020 roku we Włoszech

Dziennikarze Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak pokusili się o podsumowanie 2020 roku na Półwyspie Apeniński. W najnowszym tekście opublikowanym na SerieA.pl skupiają się przede wszystkim na przegranych minionego roku. Kto według nich zasłużył na takie miano? Odpowiedź znajdziecie w tekście.

“W naszej plejadzie największych przegrańców zeszłego roku nie może zabraknąć Massimo Cellino. Gdy w 2019 roku jego Brescia wchodziła w świetnym stylu do Serie A, wiele osób (w tym my) było przekonanych, że to może być najmocniejszy beniaminek od lat. Wielu doświadczonych piłkarzy w składzie, król strzelców Serie B Alfredo Donnarumma, Sandro Tonali, o którego biła się połowa klubów Serie A. Ekscentryczny prezydent miał wielkie plany i nie żałował nawet 1,5 miliona euro na pensję dla Mario Balotellego. Niestety Cellino nie żałował też środków na zatrudnianie trenerów, a ich lista w ostatnich 12 miesiącach była imponująca – Eugenio Corini, Diego Lopez, Luigi Delneri, znów Diego Lopez, Daniele Gastaldello, Davide Dionigi. Nowy trener średnio co dwa miesiące!” – piszą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Kogo jeszcze wskazują dziennikarze Eleven Sports? Enrizo Preziosiego, Fiorentinę… Więcej znajdziecie w tekście na SerieA.pl