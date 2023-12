Nowe doniesienia w sprawie wygasającego kontraktu Jose Mourinho. "La Repubblica" sugeruje, że AS Roma myśli nad przedłużeniem kontraktu z portugalskim trenerem.

Jose Mourinho może zostać w Rzymie na przyszły sezon

AS Roma rozważa przedłużenie umowy z “The Special One”

Powodem zmiany decyzji jest dobra forma i szansa na ukończenie sezonu w TOP4

Jose Mourinho jednak na dłużej w Romie?

Jose Mourinho ze względu na wygasający latem kontrakt z Romą był łączony z innymi zespołami. Portugalczyk miał na stole propozycję pracy w Arabii Saudyjskiej, lecz nie chciał opuszczać Rzymu w trakcie sezonu. Jego nazwisko przewija się także w kontekście powrotu do pracy w Realu Madryt. Jeszcze przed kilkoma tygodniami wydawało się, że jego pobyt w stolicy Włoch zbliża się do końca. Jednak “The Special One” po raz kolejny pokazał, że jego umiejętności trenerskie są na najwyższym poziomie. Jego drużyna poprawiła swoją grę, dzięki czemu awansowała do TOP4 w Serie A.

Ze względu na dobrą formę Romy i tylko 1 porażkę w 8 ostatnich meczach w lidze, władze rzymian myślą nad przedłużeniem kontraktu Mourinho. Według “La Repubblica” jeśli drużyna ze Stadio Olimpico zakończy sezon awansem do Ligi Mistrzów, to brak nowej umowy dla Portugalczyka byłby strzałem w stopę dla “Giallorossich”. 60-latek nie raz udowodnił, że potrafi zarządzać kryzysem i jest lekiem na problemy Romy.

Mourinho pracuje w Rzymie od 2021 roku. W tym czasie wygrał Ligę Konferencji, dzięki czemu stał się pierwszym trenerem w historii, który zwyciężył we wszystkich 3 rozgrywkach europejskich pucharów. W poprzednim sezonie doprowadził drużynę do finału Ligi Europy, gdzie Roma przegrała po rzutach karnych z Sevillą.