fot. Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik wciąż niedostępny dla Juventusu

Arkadiusz Milik doznał kontuzji kolana podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Miało to miejsce zaraz na początku towarzyskiego meczu z Ukrainą. Napastnik wypisał się tym samym z wyjazdu na Euro 2024, gdyż konieczna była operacja. Wydawało się jednak, że wróci do gry na start sezonu 2024/2025.

W tle ciągnęła się saga dotycząca jego przyszłości. Thiago Motta niespecjalnie chciał go w Juventusie, lecz ostatecznie Milik nie trafił do innego zespołu. Trener Starej Damy uznaje go za rezerwowego i konkurenta dla Dusana Vlahovicia. Problem stanowi fakt, że Polak w dalszym ciągu nie wrócił na boisko. Media sugerowały, że będzie dostępny na ligowy hit z Napoli, lecz Sky Sport przekazało dramatyczne wieści.

Okazuje się, że rehabilitacja Milika przedłuża się w nieskończoność. Do gry ma wrócić dopiero w połowie października, co oznacza, że najprawdopodobniej nie zostanie powołany na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. W tym czasie będzie dochodził do formy, tak aby zacząć regularnie grać w barwach Juventusu.

Powrót do odpowiedniej dyspozycji może potrwać. Milik stracił cenny okres przedsezonowy i będzie musiał dopiero zaimponować nowemu trenerowi. W minionym sezonie Massimiliano Allegri nie dawał mu zbyt wielu okazji do gry. Bilans Milika dla Juventusu to 75 meczów i 17 goli.