Milan coraz bardziej zdecydowany ws. nowego trenera. Jeden faworyt

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Allgeri coraz bliżej powrotu do Milanu

Milan szykuje się do dużych zmian w najbliższym czasie. Giorgio Furlani spędził we wtorek trzy godziny na rozmowach z Igli Tare w Rzymie. Spotkanie nie przyniosło jeszcze porozumienia w sprawie długości kontraktu – Tare oczekuje umowy na trzy lata, podczas gdy Rossoneri proponują dwuletnie porozumienie. Według włoskich mediów wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, a Furlani mimo chęci analizy innych opcji coraz poważniej skłania się ku Tare.

Milan nie może sobie pozwolić na kolejne błędy – zwłaszcza po trudnym sezonie i prawdopodobnym odejściu Sergio Conceicao. Jeśli Tare obejmie stanowisko dyrektora sportowego, wzrosną szanse na powrót Massimiliano Allegriego na ławkę trenerską. Szkoleniowiec prowadził już Rossonerich w latach 2010–2014, a obecnie jest faworytem nie tylko Furlaniego, ale i właściciela Red Bird, Gerry’ego Cardinale.

W klubie panuje zgoda co do wyborów. Moncada pozostanie w strukturach Milanu i skupi się ponownie na obszarze scoutingu, współpracując z Tare, z którym łączy go wzajemne zaufanie. Również Zlatan Ibrahimovic popiera kandydaturę Tare – to właśnie on jako pierwszy zarekomendował go jako idealnego kandydata do objęcia roli dyrektora sportowego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to zupełnie nowe rozdanie w klubie z San Siro, które ma przywrócić zespół na szczyt włoskiej piłki.