massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Matias Soule o Paulo Dybali. Wyjątkowe słowa

AS Roma aktywnie pracuje podczas letniego okienko transferowego. „Giallorossi” dokonali wielu ciekawych wzmocnień, w tym pozyskując Matiasa Soule. Utalentowany Argentyńczyk dołączył do drużyny Daniele De Rossiego prosto z Juventusu. Koszt całej transakcji wyniósł około 25 milionów euro. Przeprowadzka 21-latka do stolicy Italii jest bez wątpienia jednym z hitów Serie A.

Ostatnio na łamach „Corriere dello Sport” ukazał się wywiad z Matiasem Soule. Argentyński zawodnik w rozmowie z włoskim dziennikiem poruszył temat m.in. Paulo Dybali. 21-latek w samych superlatywach wypowiedział się o swoim starszym koledze, z którym mógł dzielić szatnię już w Juventusie.

– Dla mnie jest jak starszy brat, przewodnik nie tylko w piłce nożnej, ale i w życiu. Kiedy byłem młodszy, uważałem go za piłkarskiego giganta, gracza, do którego bałem się podejść z powodu respektu. Potem zaczęliśmy się lepiej poznawać, złapaliśmy wspólny język i nawiązaliśmy dobrą relację w Juventusie. Jest pewna anegdota, której nigdy nie zapomnę – powiedział Matias Soule, cytowany przez portal „asroma.pl”.

– To był ostatni rok Paulo w Juve, grał w jednym z ostatnich meczów sezonu. Do końca brakowało kwadransa, kiedy zobaczyłem z daleka, jak rozmawia z Landuccim (asystentem trenera, przyp. red.), jednocześnie wskazując na mnie. Niestety, wszystkie zmiany zostały już wykorzystane, ale Dybala poprosił sztab, żeby mnie wpuścili na boisko, bo chciał zagrać ze mną choć raz przed opuszczeniem Juventusu. To wspomnienie, które zawsze zostanie ze mną, bo pokazało mi, jak bardzo mu na mnie zależało i jak mnie cenił – zdradził 21-latek.

Sprawdź także: Roma szykuje kolejne wzmocnienie? Na liście życzeń piłkarz Sevilli