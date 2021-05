Juventus FC według informacji La Repubblica podjął decyzję, że z klubem rozstanie się dyrektor sportowy Fabio Paratici. W czwartek odbędzie się zgromadzenie akcjonariusza Exor, w którego trakcie ma zostać ogłoszona decyzja o nie przedłużeniu umowy z 48-latkiem.

Juventus w czwartek ma ogłosić decyzję o rozstaniu z Fabio Paraticim

W szeregach Starej Damy dojdzie do roszady na stanowisku dyrektora sportowego

Zmiany w gronie klubowych działaczy sprawiają, że Massimiliano Allegri jest coraz bliżej powrotu do Juve

Juventus rozpoczyna nową erę

Juventus FC wygląda na to, że w najbliższym czasie czekać będzie wiele zmian. Mowa przede wszystkim o roszadzie na stanowisku pierwszego trenera. Powołany ma zostać również nowy dyrektor sportowy.

Osobą odpowiadającą za politykę transferową klubu z Turynu ma zostać Federico Cherubini. Zanim jednak zostanie ogłoszona decyzja na tej płaszczyźnie, to przedstawiciele władz klubu mają ocenić burzliwy zakończony już sezon. Wydaje się w każdym razie przesądzone, że Paratici, któremu umowa wygasa z końcem czerwca, odejdzie z klubu po 10 sezonach w Juventusie.

Włoch przez lata współpracował w klubie z Turynu z Beppe Marottą. To właśnie w trakcie jego kadencji do Juve trafili tacy zawodnicy jak: Cristiano Ronaldo, czy Matthijs De Ligt.

W związku z tym, że w Juve nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora sportowego, to przesądzone wydaje się, że do klubu z Allianz Stadium wróci Massimiliano Allegri. Co prawda w kontekście pracy w Juventusie kandydatem był też Zinedine Zidane. Włoscy dziennikarze przekonują jednak, że działacze Starej Damy nie chcą dłużej zwlekać z podjęciem decyzji. Włoski trener wydaje się zatem faworytem do objęcia sterów dla Juventusem.

