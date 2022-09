Pressfocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku od końca sierpnia jest wyłączony z gry z powodu problemów z mięśniem uda. W porozumieniu z lekarzami Interu Mediolan, belgijski napastnik wrócił do ojczyzny, aby tam leczyć się pod okiem sztabu medycznego reprezentacji Belgii.

Romelu Lukaku kontuzji mięśnia uda doznał na treningu przed meczem z Cremonese

Od tego czasu, belgijski napastnik opuścił już dwa spotkania Interu Mediolan

Napastnik Czerwonych Diabłów jeszcze przed przerwą na wrześniowe mecze reprezentacji, chciałby wrócić na boisko

Lukaku szuka ratunku w Belgii

Latem Romelu Lukaku spełnił swoje marzenie i wrócił po roku przerwy do Interu Mediolan. Na razie 29-letni jest wypożyczony na rok na San Siro z Chelsea FC. 102-krotny reprezentant Belgii przyzwoicie rozpoczął sezon 2022/2023 w Serie A. Na inaugurację rozgrywek zdobył bramkę w rywalizacji z US Lecce (2:1), z kolei w starciu ze Spezią Calcio dołożył asystę (3:0). Później uczestniczył jeszcze w przegranej potyczce z SS Lazio (1:3). Na treningu przed spotkaniem z Cremonese doznał jednak kontuzji mięśnia uda, w związku z czym, koło nosa przeszło mu już spotkanie z drużyną Massimiliano Alviniego i derby Mediolanu z AC Milan.

O ile Narrazzurich nie mieli większych problemów w rywalizacji z beniaminkiem ligi włoskiej (3:1), o tyle w derbach Della Madonnina, bez swojego asa przegrali 2:3. Wiadomo, że Lukaku na pewno nie wystąpi w środę w pierwszym meczu Interu w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Przed przerwą na wrześniowe mecze Ligi Narodów, piłkarzy Simone Inzaghiego czekają jednak jeszcze trzy spotkania: ligowe z FC Torino i Udinese Calcio, a także kolejny pojedynek w Champions League, tym razem z Vitorią Pilzno.

Sky Italia zatem donosi, że aby szybciej wrócić do zdrowia, w porozumieniu z lekarzami z Mediolanu, Lukaku wyjechał do ojczyzny, aby dochodzić do siebie pod okiem sztabu medycznego reprezentacji Belgii. 29-latek chciałby wrócić do gry jeszcze we wrześniu, ale medycy nie są w stanie jeszcze przewidzieć na ile te plany są w ogóle realne. La Republicca spekulowała jeszcze w sierpniu, że przerwa Lukaku może potrwać ok. 20 dni.

