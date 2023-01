fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

SSC Napoli w spotkaniu przeciwko Juventusowi otworzy w piątek wieczorem zmagania w ramach 18. kolejki Serie A. Obie ekipy zajmują aktualnie dwie pierwsze pozycje w ligowej tabeli, co dodaje dodatkowego smaczku. Ponadto po stronie gospodarzy mogą wystąpić Bartosz Bereszyński oraz Piotr Zieliński, a u gości Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Let’s Get Ready to Rumble?

Piątkowy wieczór upłynie pod znakiem rywalizacji Napoli – Juventus

Starcie na Stadio Diego Armando Maradona może mieć duże znaczenie w kontekście walki o Scudetto

Faworytem według ekspertów są gospodarze, turyńczycy mogą jednak pochwalić się passą ośmiu z rzędu zwycięstw

Piątkowy hit w Serie A

SSC Napoli, które pozostaje aktualnie liderem w tabeli ligi włoskiej, wróciło na ścieżkę zwycięstw, pokonując Sampdorię (2:0) w trakcie minionego weekendu. W tym starciu Azzurri zdominowali absolutnie swojego rywala. Było to tej ekipie potrzebne po słabym występie na Stadio Giuseppe Meazza z Interem Mediolan. 19-krotni mistrzowie Włoch kilka dni wcześniej wygrali z neapolitańczykami (1:0).

Napoli mimo straty punktów w pierwszym w 2023 roku meczu szybko powiększyło przewagę nad grupą pościgową, składającą się z takich ekip jak: AC Milan, Inter, czy Lazio. Wymienione drużyny w meczach 17. kolejki Serie A traciły gole w doliczonym czasie gry, a co za tym idzie, gubiły punkty.

Jak można dzisiaj w kilku słowach scharakteryzować team Luciano Spallettiego? Według wielu głosów to najnowocześniej grająca ekipa we Włoszech. Nie brakuje też sugestii, że jest jednym ze swobodniej grających zespołów spośród pięciu najpopularniejszych lig w Europie. Ponadto żaden zawodnik w Serie A nie ma na koncie tylu bramek, co duet ofensywnych piłkarzy Azzurrich, składający się z Victora Osimhena i Chwiczy Kwaracchelii. Pierwszy zdobył 12 bramek, a drugi legitymuje się bilansem jedenastu trafień.

Całość tekstu znajduje się na SerieA.pl.

Czytaj więcej: Kto może zmienić klub? Najbardziej wyczekiwane transfery zimy 2023