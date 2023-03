Moise Kean zapracował na czerwoną kartkę zaledwie 40 sekund po wejściu na boisko jako gracz rezerwowy Juventusu przeciwko Romie, ale mimo to wciąż nie jest to rekord Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Moise Kean

Kean potrzebował 40 sekund, by zobaczyć czerwoną kartkę

Napastnik rekordu nie pobił Serie A nie pobił

Pierwsza czerwona kartka Keana na włoskich boiskach

Dwóch zawodników lepszych od Keana

Reprezentant Włoch został wprowadzony przez trenera Maxa Allegriego w 89. minucie i wytrzymał dokładnie 40 sekund, zanim zobaczył czerwoną kartkę po faulu na Gianluce Mancinim. Gracz Romy sprowokował Moise Keana delikatnym pociąganiem za koszulkę, a ten postanowił kopnąć go w sytuacji bez piłki.

Co ciekawe, nie jest to najszybsza czerwona kartka w historii Serie A, ponieważ rekord należy do Giuseppe Lorenzo, który 9 grudnia 1990 roku zagrał dla Bolonii 10 sekund, zanim został wyrzucony z boiska za uderzenie łokciem legendy Parmy, Luigiego Apolloniego.

Kean został również “pokonany” przez Giulio Migliaccio, który w barwach Atalanty wytrzymał na placu gry 32 sekundy w wygranym 3:0 meczu z Palermo 6 grudnia 2015 roku.

To była pierwsza czerwona kartka w karierze Keana w Serie A. Wcześniej otrzymał jedną, gdy był zawodnikiem Evertonu w wygranym starciu Pucharu Ligi Angielskiej z Huddersfield 24 sierpnia 2021 roku.

