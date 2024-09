Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Juventus bez Argentyńczyka po przerwie na kadrę?

Dwa zwycięstwa i remis – tak Juventus otworzył sezon 2024/25 w Serie A. Podopieczni Thiago Motty wygrali 3:0 z Como i 3:0 z Veroną, a także bezbramkowo zremisowali z Romą. Większość z letnich transferów Bianconerich zdążyła już zaliczyć debiut w nowych barwach. Uczynił to także Nico Gonzalez.

Skrzydłowy sprowadzony z Fiorentiny rozegrał osiem minut w pojedynku z Giallorossimi, zmieniając Dusana Vlahovicia. Tuż po starciu z drużyną z Wiecznego Miasta 26-latek udał się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny. Mistrzowie świata w swoich planach mieli spotkania z Chile i Kolumbią w ramach kwalifikacji do MŚ 2026.

Gonzalez wystąpił w podstawowym składzie w rywalizacji z Chile, ale w 51. minucie opuścił boisko. Kontuzjowanego zawodnika Juve zmienił Giovani Lo Celso. Jak poważny jest uraz Argentyńczyka? Na razie nie wiemy zbyt wiele, pomijając to, że były piłkarz Violi narzeka na ból kostki. Wszystko wskazuje na to, że zabranie go w kadrze na starcie z Kolumbią. Juventus kolejny mecz rozegra 14 września. Stara Dama zmierzy się z Empoli. Giovanni Albanese zdradza, że występ 26-latka stoi pod znakiem zapytania.