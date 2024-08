Juventus przedłużył kontrakt z pomocnikiem. Oficjalnie

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

McKennie przedłużył kontrakt z Juventusem

Weston McKennie miał być jednym z zawodników, którzy opuszczą Juventus podczas letniego okienka transferowego. Pomocnik kilka miesięcy odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu ze Starą Damą żądając większego wynagrodzenia. To nie spodobało się działaczom Bianconerich, którzy w związku z wygasającą umową w przyszłym roku chcieli sprzedać go już teraz.

McKennie przez zawirowania kontraktowe nie był dotychczas brany pod uwagę przez Thiago Motte i nie wystąpił w meczu 1. kolejki Serie A nowego sezonu. Amerykanin był też w międzyczasie łączony z transferem do Fiorentiny oraz klubów Premier League. Ostatecznie nic jednak z tego nie wyszło.

Najwyraźniej relacje zawodnika z Juventusem uległy poprawie w ostatnim czasie i McKennie w końcu osiągnął porozumienie ze Starą Damą w sprawie nowego kontraktu. Gracz przedłużył umowę o rok, czyli do czerwca 2026 roku. Zdaniem włoskich dziennikarzy, Amerykanin pojawi się w składzie Bianconerich na kolejny mecz ligowy z Hellasem Werona, który odbędzie się w poniedziałek.

McKennie przybył do Juve w sierpniu 2020 roku z Schalke 04 (z przerwą w postaci wypożyczenia do Leeds od stycznia do czerwca 2023 roku). Amerykański pomocnik jak dotąd rozegrał 134 mecze w koszulce biało-czarnych we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 13 bramek i notując 15 asyst.

