Motta zapowiada debiut nowej gwiazdy Juventusu w meczu z Milanem!

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Kolo Muani gotowy na Juventus. Decyzja w rękach PSG

Juventus jest o krok od sfinalizowania wypożyczenia Randala Kolo Muaniego z PSG. Francuski napastnik przyleciał już do Turynu, gdzie przeszedł testy medyczne. Obecnie czeka na wymianę finalnych dokumentów między klubami, aby oficjalnie zostać zawodnikiem Bianconerich.

Transfer ma formę prostego wypożyczenia do końca sezonu 2024/25, bez opcji wykupu. Juventus zobowiązał się do pokrycia 100% wynagrodzenia zawodnika w trakcie jego pobytu na Allianz Stadium. Po zakończeniu sezonu Kolo Muani powróci do PSG, niezależnie od wyników uzyskanych w Turynie. Choć niewykluczone, że Stara Dama spróbuje wynegocjować transfer definitywny, jeśli zawodnik sprawdzi się w systemie Thiago Motty.

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Milanem trener Juventusu, Thiago Motta, potwierdził gotowość Kolo Muaniego do gry: – Jestem bardzo zadowolony z Randala. Teraz czekamy tylko na dokumenty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zagra w meczu.

Motta zasugerował również możliwość wystawienia Kolo Muaniego w duecie z Dusanem Vlahoviciem: – Wszyscy zawodnicy na najwyższym poziomie mogą grać razem – dodał szkoleniowiec.

Zadebiutowanie Kolo Muaniego w starciu z Milanem może okazać się kluczowe dla walki Juventusu o czołowe lokaty w Serie A, a także w kontekście dużych problemów kadrowych. Wszystko zależy od ostatnich formalności między klubami.

Zobacz również: Arsenal myśli o wielkim transferze. To marzenie Mikela Artety