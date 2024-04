Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Steven Zhang

Oaktree może zostać właścicielem Interu

Inter Mediolan lada moment zostanie po raz 20. w historii mistrzem Włoch. Wielkie święto mediolańskiego klubu oraz wspaniały sezon mogą zostać przyćmione przez nadchodzące zmiany właścicielskie, do których może dojść już w przyszłym miesiącu. Dokładnie 20 maja mija termin spłaty pożyczki zaciągniętej w amerykańskim funduszu Oaktree. Jeśli do tego czasu Steven Zhang nie znajdzie sposobu, aby spłacić 375 milionów, to kontrolę nad Nerazzurri przejmą amerykanie.

Chiński właściciel ma konkretny plan na spłatę zadłużenia. Aczkolwiek fani nie będą zadowoleni jego pomysłem, bowiem w grę wchodzi kolejny kredyt na kwotę 400 milionów euro z 12% oprocentowaniem. Termin pożyczki tym razem w londyńskim funduszu miałby zostać spłacony za trzy lata.

Zhang ucina spekulacje

Steven Zhang był obecny podczas niedzielnego Grand Prix Formuły 1 w Chinach. Przy okazji udzielił krótkiego wywiadu stacji Sky Sports F1. Właściciel Interu podczas rozmowy emanował pewnością siebie.

– Przez ostatnie siedem lat, kiedy byliśmy właścicielami Interu, krążyły różne plotki. W tym czasie zdobyliśmy sześć trofeów. Nadal będziemy walczyć i starać się wygrywać – powiedział Zhang w rozmowie ze stacją Sky Sports F1.