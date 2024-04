Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Yann Sommer notuje najlepszy sezon w swojej karierze

Bramkarz Interu Mediolan jest w fantastycznej formie

Szwajcar zapewnia, że Nerazzurri zrobią wszystko, aby pobić rekord Juventusu

Sommer zapowiada: Najlepsze dopiero przed nami

Yann Sommer w ubiegłym roku trafił do Interu Mediolan w celu zastąpienia Andre Onany. Choć Szwajcar ma już 35 lat na karku, to udowadnia, że postawienie na niego było dobrą decyzją. Reprezentant Szwajcarii imponuje formą w bieżącej kampanii, a na dodatek należy do ścisłej czołówki najlepszych bramkarzy w tym sezonie.

Z Sommerem w bramce Inter Mediolan może pochwalić się najlepszą defensywą w lidze, o czym świadczy ilość straconych goli w Serie A. Łącznie podopieczni Simone Inzaghiego pozwolili rywalom strzelić zaledwie 14 goli w 30 dotychczasowych meczach. Golkiper Nerazzurri w rozmowie z RSI Sport zdradził tajniki utrzymywania wysokiej formy oraz zapowiedział, że drużyna chce pobić kilka rekordów w lidze.

– Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie swojemu ciału wszystkiego, co najlepsze, aby mogło funkcjonować jak najlepiej i utrzymać dobrą kondycję. Kluczem dla mnie jest całkowite odcięcie się od piłki kiedy wracam do domu. Potrzebuje wtedy czasu, aby pomyśleć o czymś innym, tak aby wrócić następnego dnia w pełni zmotywowanym – powiedział Yann Sommer w rozmowie z RSI Sport.

Inter Mediolan w lidze po 30. kolejkach uzbierał aż 79 punktów, co oznacza, że wciąż mają szanse pobić rekord punktów należący do Juventusu. W sezonie 2013/2014 Stara Dama pod wodzą Antonio Conte zgromadziła łącznie 102 punkty w Serie A. Jeśli Nerazzurri wygrają wszystkie osiem spotkań, pobiją rekord rywali o jeden punkt.

– Oczywiście głównym celem jest zdobycie Scudetto, ale postaramy się pobić jeszcze kilka rekordów. Nikt nie zrobi nam przysługi, więc każdy mecz będzie skomplikowany. Musimy naciskać, ponieważ nic nie jest przesądzone. Najlepsze dopiero przed nami – dodał bramkarz Interu.