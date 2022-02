Pressfocus Na zdjęciu: Domenico Berardi

Domenico Berardi jest liderem Sassuolo. Statystyki Włocha wyróżniają się nie tylko w Serie A, ale również na skalę czołowych lig europejskich.

W tym sezonie Domenico Berardi ponownie imponuje formą

Włoch może pochwalić zaliczeniem double-double jako pierwszy gracz z czołowych lig europejskich

Wyczynem tym nie mogą pochwalić się Kylian Mbappe, czy Karim Benzema

Wyjątkowe osiągnięcie reprezentanta Włoch

Sassuolo w sezonie 2021/2022 wyraźnie obniżyło loty po odejściu Roberto de Zerbiego. Zespół ten w przeciwieństwie do lat poprzednich, nie liczy się w grze o europejskie puchary (strata do szóstego Lazio to aż dziesięć punktów). Tym bardziej szokować może wynik meczu z Interem, który Neroverdi rozstrzygnęli na swoją korzyść (2:0).

W niedzielnym spotkaniu z mistrzem Włoch formą błysnął Domenico Berardi. 27-latek miał decydujące podanie przy trafieniu na 1:0. Tym samym zaliczył dziesiątą asystę w sezonie 2021/2022. Dzięki temu reprezentant Włoch może pochwalić się double-double, czyli terminem znanym przede wszystkim z rozgrywek NBA. W piłce nożnej oznacza on strzelenie dziesięciu goli i zaliczenie tylu samo asyst. Taki dorobek ma właśnie Berardi.

Wyczyn 27-letniego skrzydłowego może robić wrażenie. Zwłaszcza, że żaden inny piłkarz czołowych ligach europejskich nie może w tym sezonie pochwalić się double-double. Bardzo blisko tego osiągnięcia jest trzech graczy. Jednej asysty potrzebują: Kylian Mbappe, Karim Benzema oraz Mohamed Salah.

Berardi to wychowanek Sassuolo. Nie brakuje jednak opinii, że 27-latek powinien spróbować sił w silniejszym klubie. Latem zabiegać o niego ma na przykład Milan. Włoch jest potrzebny nie tylko swojemu klubowi, ale również reprezentacji. Roberto Mancini liczy bowiem, że Berardi skutecznie wypełni lukę w zespole po kontuzji Federico Chiesy

Czytaj także: Debiut Brzęczka, czyli gdyby mecz trwał 20 minut…