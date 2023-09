Zlatan Ibrahimović spotkał się z Gerrym Cardinale, właścicielem AC Milan. Celem rozmowy było ustalenie powrotu Szweda do struktur klubowych. 41-latek może zastąpić Paolo Maldiniego.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović pod koniec minionego sezonu zawiesił buty na kołku

Ostatnio pojawił się jednak w Milanello, pomagając Stefano Pioliemu w odprawie po derbach

Szwed spotkał się z właścicielem klubu, by porozmawiać na temat możliwości powrotu do struktur Rossonerich

Ibrahimović menedżerem drużyny? Rozpoczęły się rozmowy

Zlatan Ibrahimović pod koniec minionego sezonu poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej. Od tamtej pory nie przyjął oficjalnie żadnego stanowiska. O Szwedzie znów zrobiło się głośno w minionym tygodniu. To wtedy pojawił się w Milanello, by odwiedzić drużynę rozbitą po klęsce w derbach z Interem Mediolan (1:5). Pomógł wówczas Stefano Pioliemu przeprowadzić rozmowę grupową. Już wówczas pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie Ibracadabry do Rossonerich.

Calciomercato.com donosi, że 41-latek jest już po rozmowach z Gerrym Cardinale. Obaj panowie próbują ustalić, w jaki sposób były napastnik będzie w stanie najwydatniej pomóc drużynie AC Milanu. Najprawdopodobniej przejmie posadę podobną do tej, którą do niedawna pełnił Paolo Maldini. Będzie miał za zadanie być blisko drużyny i dbać o jej potrzeby, zostając jej menedżerem. To samo źródło podkreśla, że Szwed nie będzie spieszył się z podjęciem decyzji.

