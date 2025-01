Atalanta we wtorek przed własną publicznością na Gewiss Stadium zmierzy się z Juventusem. Obie drużyny nie odniosły zwycięstwa już od trzech spotkań. Kto we wtorek wieczorem przełamie złą passę? Faworytem konfrontacji będzie La Dea.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateo Retegui

Atalanta nie wygrała od trzech spotkań

Atalanta to jedna z rewelacji bieżącego sezonu Serie A. La Dea od początku rozgrywek zachwycała nie tylko swoich fanów, ale również wszystkich sympatyków włoskiego futbolu. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego po kiepskim początku złapali wiatr w żagle, notując wspaniałą serię 14 spotkań bez porażki. Niepokonani byli w okresie od 28 września do 10 grudnia, gdy przegrali z Realem Madryt.

W ostatnich tygodniach Atalanta jednak przestała zachwycać. Wszystko zaczęło się od remisu z Lazio (1:1) w 18. kolejce Serie A. Następnie w półfinałowym starciu Superpucharu Włoch z Interem Mediolan przegrali (0:2). W ubiegły weekend 3. drużyna w lidze włoskiej ponownie rozczarowała, remisując bezbramkowo z Udinese. We wtorek staną przed szansą powrotu na zwycięską ścieżkę, lecz ich rywalem będzie Juventus. Stara Dama ma skłonność do dzielenia się punktami, więc La Dea stanie przed bardzo trudnym zadaniem.

Remis to drugie imię Juventusu w tym sezonie

Nikt nie remisuje w tym sezonie tak często, jak robi to Juventus. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Stara Dama aż 14 razy dzieliła się punktami (12 remisów w Serie A i 2 remisy w Lidze Mistrzów). Strata dorobku punktowego mocno wpłynęła na pozycję w lidze, przez co podopieczni Thiago Motty zajmują 5. miejsce ze stratą 14 oczek do lidera SSC Napoli.

Sytuacji w Turynie na pewno nie poprawia fakt, że Juventus od początku sezonu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Na kilka miesięcy z gry wyłączeni są Bremer i Juan Cabal. Ponadto na boisko nie wrócił nadal Arkadiusz Milik, a Dusan Vlahović po raz drugi złapał uraz. Niedawno kontuzji doznał także Francisco Conceicao.

Mecze drużyny Atalanta Udinese (1.15 xG) 0 Atalanta (0.28 xG) 0 Inter Mediolan (2.83 xG) 2 Atalanta (2.65 xG) 0 Lazio Rzym (0.81 xG) 1 Atalanta (2.63 xG) 1 Atalanta (1.63 xG) 3 Empoli (1.14 xG) 2 Atalanta 6 Cesena 1 Mecze drużyny Juventus FC Torino (0.63 xG) 1 Juventus FC (0.81 xG) 1 Juventus FC (1.43 xG) 1 AC Milan (1.92 xG) 2 Juventus FC (1.69 xG) 2 Fiorentina (1.16 xG) 2 Monza (0.97 xG) 1 Juventus FC (2.21 xG) 2 Juventus FC 4 Cagliari 0

Nowy rok wciąż bez zwycięstwa

Obie drużyny w 2025 roku rozegrały już dwa spotkania. Zarówno Atalanta, jak i Juventus mają na swoim koncie jedną porażkę oraz remis. Podział punktów nastąpił w ostatniej kolejce Serie A, gdzie Stara Dama zremisowała z Torino (1:1), zaś La Dea z Udinese (0:0). Z kolei porażkę zapisali na swoim koncie w Superpucharze Włoch, przegrywając w półfinale kolejno z Interem (0:2) i Milanem (1:2).

Atalanta – Juventus: przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini Juventus FC Alexandre Hugeux Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Juventus FC Alexandre Hugeux Rezerwowi 2 Rafael Toloi 6 Ibrahim Suleman Kakari 10 Nicolo Zaniolo 22 Matteo Ruggeri 24 Lazar Samardzić 27 Marco Palestra 28 Rui Patricio 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 44 Marco Brescianini 48 Vanja Vlahovic 1 Matia Perin 16 Weston McKennie 17 Vasilije Adzic 21 Nicolo Fagioli 23 Carlo Pinsoglio 26 Douglas Luiz 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula

Atalanta – Juventus: kontuzje i zawieszenia

W kadrze meczowej Atalanty na pewno nie zobaczymy kilku zawodników. Ze względu na kontuzję z gry wyłączeni są Gianluca Scamacca, Juan Cuadrado, Mateo Retegui, Odilon Kossounou czy Berat Djimsiti.

Z kolei Thiago Motta nie będzie mógł skorzystać z usług m.in. Dusana Vlahovicia i Francisco Conceicao. Ponadto od dłuższego czasu wyłączeni z gry są Arek Milik, Bremer i Juan Cabal.

Kontuzje i zawieszenia Atalanta Zawodnik Powrót Erdis Kraja Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Gianluca Scamacca Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2025 Mateo Retegui Uraz uda Początek lutego 2025 Juan Cuadrado Uraz uda Koniec stycznia 2025 Berat Djimsiti Uraz głowy Koniec stycznia 2025

Kontuzje i zawieszenia Juventus FC Zawodnik Powrót Arkadiusz Milik Uraz łąkotki Początek lutego 2025 Bremer Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Juan Cabal Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Chico Conceição Uraz mięśnia Koniec stycznia 2025 Dusan Vlahović Uraz mięśnia Niepewny Andrea Cambiaso Wirus Niepewny Paul Pogba Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association) Po 0 meczach Arkadiusz Milik Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Filip Kostić Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Tiago Djaló Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Joseph Nonge Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Arthur Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Danilo coach-decision Po 2 meczach

La Dea faworytem w starciu z Juventusem

Choć obie drużyny prezentują zbliżoną formę pod względem wyników, to według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma Atalanta. Analitycy bukmachera STS oszacowali kurs na triumf gospodarzy na poziomie 2.05. Z kolei wygraną Starej Damy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.90. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, ustalono z kursem 3.40.

Szanse na zwycięstwo Atalanta W W W R P R ? 44.8 % Remis 28.5 % Juventus FC R W W R P R ? 26.7 %

