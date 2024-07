Mile Svilar wkrótce może zostać nagrodzony przez AS Romę. Jak informuje "calciomercato.com", klub jest zachwycony rozwojem serbskiego golkipera i planuje podwoić jego zarobki.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

Mile Svilar otrzyma propozycję przedłużenia umowy z Romą

W trakcie minionego sezonu AS Roma zdecydowała się na zmianę podstawowego bramkarza. Ruiego Patricio między słupkami „Giallorossich” zastąpił Mile Svilar. 24-letni Serb znakomicie wprowadził się do wyjściowego składu włoskiego zespołu i był bez wątpienia jednym z odkryć całej kampanii Serie A.

Jak wynika z informacji przekazanych przez „calciomercato.com”, AS Roma jest zachwycona rozwojem Mile Svilara. Serbski bramkarz wkrótce może zostać nagrodzony przez klub. Włoska prasa zdradza, że „Giallorossi” przygotowali 24-latkowi ofertę nowego kontraktu, który będzie obowiązywał przez cztery najbliższe sezony. Na dodatek zawodnik będzie mógł liczyć na sporą podwyżkę. Do tej pory były piłkarz Benfiki zarabiał w Rzymie około 800 tysięcy euro rocznie, a według nowej umowy jego zarobki wzrosną do 1,5 miliona euro.

Mile Svilar długo czekał na prawdziwą szansę w Romie. Kibice ze stolicy Italii mieli już dość Ruiego Patricio, który nie prezentował optymalnej formy. 24-latek w sezonie 2023/24 zaliczył tylko cztery występy między słupkami „Giallorossich”.

Poprzedni sezon natomiast był już popisem w wykonaniu Mile Svilara, kiedy wskoczył do podstawowego składu. Serbski bramkarz zakończył kampanię, mając na koncie 30 występów. 24-latek może pochwalić się aż 10. meczami, które zakończył na zero z tyłu.

