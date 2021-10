Juventus FC w środę wieczorem zmierzy się w roli gospodarza z Sassuolo w spotkaniu 10. kolejki Serie A. Tymczasem trener Starej Damy ujawnił w trakcie konferencji prasowej, że zagrają w tym boju Federico Chiesa i Paulo Dybala. Opiekun Bianconerich odniósł się też do tego, czy wystąpi Wojciech Szczęsny.

Juventus FC w środę ma nadzieję, że będzie kontynuował serię spotkań bez porażki, która trwa od meczu z Malmoe w Lidze Mistrzów. W trakcie minionego weekendu Stara Dama zremisowała w Derby d’Italia z Interem Mediolan, zmniejszając odrobinę stratę do zespołów z czołówki ligowej stawki.

– Alessio Dionisi dał się zapamiętać z tego, że wygrał rozgrywki Serie B z Empoli, więc to dla niego na pewno wartość dodana. Pod wodzą tego trenera Sassuolo prezentuje się naprawdę dobrze – mówił Massimiliano Allegri w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Przed spotkaniem odzyskaliśmy Adriena Rabiota, ale tracimy Moise Keana i Federico Bernardeschiego. Co do reszty piłkarzy to raczej wszyscy są dostępni – kontynuował Włoch.

– Będa mogli zagrać Federico Chiesa i Paulo Dybala, więc wszyscy będą pewnie zadowoleni – rzekł Allegri, odnosząc się jednocześnie do krytycznych głosów dziennikarzy, którzy mieli za złe trenerowi, że nie wystawił tego duetu w wyjściowym składzie przeciwko mistrzom Serie A.

– Dybala ma niezwykłe umiejętności techniczne. Pod tym względem różni się od Dejana Kulusevskiego, ale ten zagrał dobre zawody przez 60 minut – mówił opiekun Bianconerich.

– To nie problem, jeśli zawodnik zaczyna spotkanie na ławce, bo przed nami jeszcze wiele meczów. Chiesa nie znalazł się na ławce, bo na to zasłużył. Po prostu miałem swoje przemyślenia na spotkanie i uznałem, że to będzie dobre rozwiązanie. To zawodnik, który jest kluczową postacią nie tylko dla Juventusu, ale również dla reprezentacji Włoch. Jeśli będę korzystał cały czas z tych samych piłkarzy, w styczniu będę potrzebował 20 nowych – mówił Allegri.

Trener Juventusu zapowiedział też, że tym razem mecz na ławce rezerwowych zacznie Wojciech Szczęsny.

– Czy Morata zacznie? To byłoby już za dużo. W każdym razie w miejsce Wojtka Szczęsnego wystąpi Mattia Perin. Do składu wróci też Matthijs De Ligt – powiedział szkoleniowiec Bianconerich.

