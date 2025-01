fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao odrzucił ofertę od Belgijskiej Federacji Piłkarskiej

Sergio Conceicao jest dzisiaj szkoleniowcem AC Milan. W każdym razie proza życia Portugalczyka mogła ułożyć się nieco inaczej. Informacjami na ten temat podzielił się portal Sudinfo.be. Źródło ujawniło, że Sergio Conceicao miał różne propozycje. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat.

– Czy w ostatnich miesiącach miałem oferty z Arabii Saudyjskiej? To nie ma teraz znaczenia. Najważniejsze jest to, że jestem w Milanie. To prawda, miałem oferty z klubów saudyjskiej, a także z Brazylii i innych krajów – przekazał portugalski trener.

– Po tym, jak rozstałem się z FC Porto, chciałem mieć zespół z Europy i kontynuować karierę trenerską. Zaproponowano mi także pracę w kadrze narodowej. Rozważałem przyjęcie jej, ale zgłosił się też po mnie Milan i nie wahałem się ani chwili – dodał Sergio Conceicao.

Sergio Conceicao podjął dobrą decyzję, przejmując stery nad AC Milan? Tak

Nie

Trudno powiedzieć Tak 100%

Nie 0%

Trudno powiedzieć 0% 6+ Votes

Sudinfo.be przekazało, że to właśnie Belgijska Federacja Piłkarska była tą, która chciała zatrudnić Portugalczyka na stanowisko selekcjonera. Było to w momencie, gdy poważnie analizowana była przyszłość Domenico Tedesco. Sergio Conceicao otrzymał propozycję, ale nie chciał podejmować decyzji natychmiast, dając sobie czas na zastanowienie. Następnie trafiła do 50-latka propozycja z ekipy z Mediolanu. Gdy to się wydarzyło, to Sergio Conceicao zdecydował się na przyjęcie propozycji od Milanu.

Czytaj więcej: PSG ma problem. Chodzi o transfer gracza z Serie A