Zinedine Zidane udzielił wywiadu francuskiej L’Equipe z okazji swoich 50. urodzin. Podczas rozmowy trener podkreślił, że chce w przyszłości poprowadzić reprezentację Francji, a w kwestii klubów ma zaledwie kilka możliwych opcji.

Zinedine Zidane od roku pozostaje bezrobotny

Francuza wciąż łączy się jednak z największymi klubami, a także reprezentacją narodową

50-latek wyznał, że może poprowadzić maksymalnie trzy drużyny na świecie, a ponadto jego celem jest poprowadzenie Les Bleus

Zidane: nie zakończyłem przygody z Les Bleus

Zinedine Zidane pożegnał się z Realem Madryt rok temu i od tamtej pory pozostaje bezrobotny. W ciągu tych kilkunastu miesięcy Francuza wielokrotnie łączono jednak z powrotem na ławkę trenerską. Miał zastąpić Ralfa Rangnicka w Manchesterze United albo Mauricio Pochettino w Paris Saint-Germain. Nic z tego nie wyszło. Z okazji swoich 50. urodzin Zizou udzielił wywiadu w L’Equipe, w którym poruszył temat swojej przyszłości w zawodzie szkoleniowca.

– Nigdy nie mów nigdy [w kontekście trenowania PSG w przyszłości – przyp. PP]. Zwłaszcza, gdy jesteś menedżerem. Kiedy byłem zawodnikiem, mogłem przebierać w zespołach. Jako trener nie ma pięćdziesięciu klubów, do których mógłbym pójść. Istnieją dwie lub trzy możliwości. Gdy wrócę do trenowania w klubie, to po to, by wygrać. Mówię to z pokorą, ale dlatego nigdzie nie odszedłem – wyznał Zidane. Nie zabrakło też pytania stricte o angaż w Manchesterze United. – Rozumiem angielski, ale nie władam nim do końca biegle. Wiem, że są trenerzy, którzy idą do klubu bez znajomości języka, ale ja pracuję w inny sposób. Wiem, czego potrzebuję, by zwyciężać – dodał.

Podczas tej samej rozmowy 50-latek podkreślił swoją największą ambicję.

– Nie zakończyłem swojej przygody z reprezentacją Francji. Oczywiście, że chcę ją prowadzić. Mam taką nadzieję – wyznał szkoleniowiec.

Obecnie Les Bleus od dekady prowadzi Didier Deschamps. Zdobywając mistrzostwo świata i Ligę Narodów, selekcjoner zapracował sobie na możliwość samodzielnego podjęcia decyzji o odejściu. Wyjątek stanowiłby katastrofalny rezultat Francuzów podczas mundialu w Katarze.

Zidane to jedyny trener w historii, który wygrał trzy Ligi Mistrzów z rzędu. Poza tym ma na koncie osiem innych trofeów zdobytych z Realem Madryt, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii.

