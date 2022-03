fot. PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen wraca do reprezentacji Danii. Doświadczony zawodnik został powołany do drużyny narodowej po raz pierwszy od ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Zawodnik na nominację czekał dziewięć miesięcy od sytuacji, w której był reanimowany na boisku.

Christian Eriksen wraca do reprezentacji Danii dziewięć miesięcy po ataku serca, który przeżył w trakcie zeszłorocznego Euro. Ofensywnie usposobiony zawodnik znalazł się w kadrze ekipy Kaspera Hjulmanda na towarzyskie spotkania z Holandią (26 marca) i Serbią (29 marca).

30-letni piłkarz wrócił do gry kilka tygodni temu. Aktualnie broni barw Brentford, do którego trafił w trakcie zimowego okna transferowego. Eriksen do teamu z Premier League dołączył na zasadzie wolnego transferu po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Interem Mediolan.

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

Zawodnik musiał rozstać się z przedstawicielem Serie A, bo przepisy we Włoszech nie pozwalają piłkarzom grać z wszczepionym defibrytalotorem-kardiowerterem. To urządzeniem, które ma ułatwiać życie zawodnikowi, mającemu kłopoty sercowe.

Eriksen musi grać z defibrylatorem-kardiowerterem, nie chcąc ryzykować swojego zdrowia. Jest to następstwem ataku serca u piłkarza, co miało miejsce 12 czerwca minionego roku w trakcie starcia mistrzostw Europy przeciwko Finlandii.

