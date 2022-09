PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Kwestia celebrowania bramek w wykonaniu Viniciusa wzbudziła ostatnio wiele kontrowersji. Brazylijczyka wsparło multum ludzi związanych z piłką nożną, a selekcjoner Canarinhos wystosował na ten temat specjalne oświadczenie.

Vinicius świętuje zdobyte gole tańcem, który niektórzy hiszpańscy dziennikarze uznali za prowokujący

Ze świata sportu wypłynęła fala wsparcia dla Brazylijczyka

Specjalne oświadczenie wystosował nawet sam selekcjoner Canarinhos, Tite

“Wiem, jak odróżnić prowokację od wyrażenia radości”

W ostatnich tygodniach pojawiła się dyskusja na temat celebracji bramek w wykonaniu Viniciusa. Będący w wyśmienitej formie skrzydłowy świętuje zdobywanie goli charakterystycznym tańcem. Podobny w przeszłości prezentowali choćby Dani Alves czy Neymar, ale to właśnie młoda gwiazda Realu Madryt wzbudziła ogólnoświatowe zainteresowanie. Część hiszpańskich dziennikarzy uznało ów taniec za prowokację, na co hurtowo zareagowali ludzie związani ze światem piłki nożnej. Słowa wsparcia dla 22-latka przesłali, przykładowo, wspomniany Neymar, ale też Andres Iniesta. Selekcjoner reprezentacji Brazylii wystosował na ten temat specjalne oświadczenie podczas konferencji prasowej.

– Potrzebowałem czasu, by stworzyć publiczne oświadczenie. Zwykle nie robię takich rzeczy, ale teraz mam za sobą wsparcie całego sztabu. Brazylia zawsze szanuje swoich przeciwników. Brazylia jest też z Vinim, choć nie tylko z nim, ale ze wszystkimi zawodnikami, którym to powiedzieliśmy. Vinicius, jak wszyscy piłkarze, przekazuje swój talent i sztukę tym z nas, którzy kochają piłkę nożną. Drybluj, tańcz, błyszcz i bądź sobą. Zawsze. To esencja ciebie: radość, emocje i celebracja – powiedział Tite. Podkreślił też, że tańce jego podopiecznych nigdy nie oznaczają braku szacunku. – W meczu z Chile na Maracanie tańczyli razem. Nie ma w tym braku szacunku dla rywala. Wiem, jak odróżnić prowokację od wyrażenia radości. Pozwólmy im pozostać szczęśliwymi – dodał.

Vinicius fantastycznie wszedł w sezon. W barwach Realu Madryt wystąpił w dziewięciu meczach i zanotował w nich pięć bramek oraz cztery asysty. Dla reprezentacji Brazylii rozegrał, jak dotąd, 14 spotkań. Zdołał strzelić jednego gola.

