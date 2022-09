fot. PressFocus Na zdjęciu: Thiago Silva

Reprezentacja Brazylii we wtorek wieczorem rozegrała towarzyskie spotkanie z Tunezją w Paryżu. Canarinhos odnieśli przekonujące zwycięstwo (5:1). Wynik rywalizacji zszedł jednak na dalszy plan z powodu skandalu, który miał miejsce. Głos w sprawie zabrał Thiago Silva.

Reprezentacja Brazylii rozegrała we wtorek ostatni mecz kontrolny przez mundialem w Katarze

W spotkaniu towarzyskim Canarinhos pokonali Tunezję (5:1).

W trakcie meczu miał miejsce rasistowski skandal, do którego odniósł się Thiago Silva

“To jest niedpuszczalne”

Reprezentacja Brazylii może pochwalić się siedmioma zwycięstwami z rzędu. Tymczasem w trakcie starcia Brazylia – Tunezja uwagę przykuł rasistowski incydent, gdy w kierunku Richarlisona został rzucony banan. Zdarzenie miało miejsce, gdy zawodnik świętował zdobycie bramki na 2:0.

– To wstyd i trudno to zobaczyć. Nie wiem, czy pokazywali na ekranach przygotowane reklamy przeciwko rasizmowi. Te rzeczy ciągle się dzieją. Niestety nie możemy niczego zmienić w mentalności ludzi. Mam nadzieję, że opinia publiczna zda sobie sprawę, że jest to niedopuszczalne. Musimy się zmienić – mówił Thiago Silva cytowany przez Le Parisien.

Już za nieco ponad 50 dni zacznie się mundial w Katarze. W trakcie mistrzostw świata na Bliskim Wschodzie rywalami Canarinhos będą: Serbia, Szwajcaria i Kamerun. Pierwsze spotkanie na turnieju Brazylijczycy rozegrają 24 listopada.

