Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice chce, aby Gareth Southgate pozostał na swoim stanowisku po tym, jak selekcjoner reprezentacji Anglii powiedział, że potrzebuje czasu, aby zastanowić się nad swoją przyszłością po bolesnej porażce w ćwierćfinale mistrzostw świata z Francją.

Anglia przegrała z Francją w 1/4 finału mundialu

Southgate przyznał, że nie jest pewny swojej przyszłości

Rice chce pozostania obecnego selekcjonera na stanowiku

Rice pozytywnie wypowiedział się na temat Southgate’a

Anglia walczyła jak równy z równym z Francją w ćwierćfinale mistrzostw świata. Jednak gol Oliviera Girouda w kocówce spotkania oraz niewykorzystany drugi rzut karny przez Harry’ego Kane’a sprawił, że podopieczni Garetha Southgate’a pożegnali się z mundialem.

Southgate, który cztery lata temu poprowadził Anglię do półfinału mistrzostw świata w Rosji, a następnie do finału Euro 2020 zeszłego lata, ma kontrakt z angielską federacją do końca Euro 2024. Chociaż FA chce, aby Southgate kontynuował swoją pracę, 52-latek powiedział na konferencji prasowej po meczu, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości.

– Osobiście mam nadzieję, że Southgate zostanie selekcjonerem. Nie wiem, jak potoczy się ta sprawa, ale wiem, że to świetny trener i z pewnością spadło na niego wiele krytyki, na którą nie zasłużył – przyznał Rice.

– Zaprowadził nas bardzo daleko. Znacznie dalej niż wielu ludzi mogło przypuszczać. W meczu z Francją stanął na wysokości zadania, a nasze odpadnięcie nie jest jego winą. Taktyka była właściwa, graliśmy we właściwy sposób, byliśmy agresywni i powstrzymaliśmy Mbappe, który był mało widoczny. W ciągu meczu padły dwa gole i to nie zależy od menedżera tylko zawodników będących na boisku – dodał Rice.

Anglia mistrzem świata została tylko raz w 1966 roku po zwycięstwie z RFN na Wembley w Londynie.

