Kadra reprezentacji Anglii na wrześniowe zgrupowanie

Reprezentacja Anglii po EURO 2024 straciła Garetha Southgate’a. Anglik przestał pełnić funkcję szkoleniowca „Synów Albionu”, a jego miejsce zajął Lee Carsley. Co prawda 50-latek jest tylko selekcjonerem wicemistrzów Europy, ale nadchodzące zgrupowanie może to zmienić. Oczywiście, jeśli angielski zespół spisze się na miarę potencjału w starciach Irlandią oraz Finlandią w Lidze Narodów. Warto wspomnieć, że „Synowie Albionu” wylądowali w dywizji B, przez co ich rywale nie będą z najwyższej półki.

W czwartek została ogłoszona kadra reprezentacji Anglii na wrześniowe zgrupowanie. Lee Carsley dokonał drobnych korekt względem drużyny z EURO 2024. Powołanie choćby otrzymał Angel Gomes, który na co dzień występuje na francuskich boiskach, reprezentując barwy Lille. W kadrze zabrakło miejsca m.in. dla Luke’a Shawa, który wciąż dochodzi do siebie po kontuzji.

Bramkarze: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle)

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Rico Lewis (Man City), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Man City)

Pomocnicy: Phil Foden (Man City), Conor Gallagher (Atletico Madryt), Angel Gomes (Lille), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Napastnicy: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Jack Grealish (Man City), Harry Kane (Bayern Monachium), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

