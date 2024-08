Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United szykuje Raheemowi Sterlingowi obniżkę zarobków

Manchester United w tegorocznym letnim okienku aktywnie pracuje nad transferami. Drużynę prowadzoną przez Erika ten Haga zasilili m.in. Matthijs de Ligt, a także Joshua Zirkzee, który w swoim debiucie wpisał się na listę strzelców. Władze z Old Trafford lada moment zakontraktują również Manuela Ugarte, a ostatnie medialne doniesienia sugerują, że rozważają również kupno Raheema Sterlinga.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości angielskiego skrzydłowego przekazuje „GiveMeSport”. Brytyjski portal zdradza, że faktycznie Manchester United może pozyskać gracza Chelsea. „Czerwone Diabły” jednak nie są gotowe dorównać obecnym zarobkom 29-latka na Stamford Bridge, które wynoszą 325 tysięcy funtów. Klub z Old Trafford jest w stanie zapewnić zawodnikowi zarobki jedynie rzędu 150 tysięcy funtów. Przyszłość wychowanka Queens Park Rangers zatem będzie leżała w jego rękach.

Raheem Sterling raczej nie jest brany pod uwagę do gry w wyjściowym składzie Manchesteru United. Anglik prawdopodobnie rywalizowałby o miejsce w składzie ze swoim rodakiem – Marcusem Rashfordem. Obaj zawodnicy nie przeżywają ostatnio dobrych chwil, dlatego jeśli dojdzie do skutku, szykuje się dość ciekawa walka o miejsce w wyjściowej jedenastce. Na ten moment jednak do transferu 82-krotnego reprezentanta Anglii na Old Trafford jest daleka droga.

