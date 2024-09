PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych zatrudni Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino zakończył przygodę z Chelsea zaledwie po roku wspólnej pracy. Władze klubu ze Stamford Bridge zdecydowały się na rozwiązanie kontraktu ze szkoleniowcem ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki. Choć końcówkę rozgrywek w wykonaniu The Blues można zaliczyć do udanych, to awans do Ligi Konferencji nie wystarczył, aby Argentyńczyk utrzymał posadę.

Kilka tygodni temu Pochettino był łączony z objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tamtejsza federacja po kiepskim występie na Copa America i odpadnięciu w grupie zdecydowała się zwolnić Gregga Berhaltera. Jak poinformował Fabrizio Romano federacja amerykańska już wtedy osiągnęła porozumienie z 52-letnim trenerem, lecz na przeszkodzie finalizacji kontraktu stanęły problemy prawne. Obecnie wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte, a Pochettino lada moment zostanie selekcjonerem USA.

Głównym zadaniem byłego opiekuna Chelsea czy Paris Saint-Germain będzie przygotowanie reprezentacji USA do Mistrzostw Świata 2026. Stany Zjednoczone będą jednym z trzech gospodarzy następnego mundialu. Zarówno federacja, jak i kibice liczą na dobry wynik podczas turnieju.

Pochettino największe sukcesy trenerskie święcił we Francji. Tam prowadząc PSG mógł cieszyć się z Mistrzostwa Francji w sezonie 2021/2022. Z kolei rok wcześniej w kampanii 2020/2021 zdobył Puchar oraz Superpuchar Francji.