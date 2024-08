Pochettino podejmie się nowego wyzwania? Atrakcyjna posada

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino kandydatem na selekcjonera reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii po mistrzostwach Europy w Niemczech pozostała bez selekcjonera. Do dymisji podał się Gareth Southgate. Jednocześnie władze Angielskiej Federacji Piłkarskiej stoją przed wyzwaniem znalezienia następcy Anglika.

Według wieści Fichajes.net rosną szanse na to, że stery nad Synami Albionu przejmie Mauricio Pochettino. Argentyńczyk aktualnie pozostaje bez pracy po tym, jak zakończył swoją przygodę z Chelsea po zakończeniu kampanii 2023/2024. Jego miejsce w klubie ze Stamford Bridge zajął Enxzo Maresca. Tym samym Pochettino może być brany pod uwagę przy obsadzie atrakcyjnego stanowiska.

Fakt, że pojawiło się ewentualne zainteresowanie argentyńskim trenerem ze strony władz FA, nie może dziwić. Pochettino zasłynął w Premier League z dobrego warsztatu trenerskiego. Wizytówką tego szkoleniowca było stawianie na grę opartą na dużej intensywności. Jak na razie największe sukcesy Pochettino odnosił we Francji, wygrywając mistrzostwo Ligue 1 z PSG i Puchar Francji. Z kolei wcześniej z Tottenhamem znany trener dotarł do finału Ligi Mistrzów.

52-latek to były piłkarz, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał między innymi w takich klubach jak Espanyol czy Southampton. Chelsea prowadził z kolei od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku. The Blues prowadził 51 spotkań, notując bilans punktowy na poziomie 1.78 punktu na mecz.

