Reprezentacja Niemiec została bez selekcjonera po zwolnieniu Hansiego Flicka. Kadrę tymczasowo poprowadzi Rudi Völler. Nie wiąże on przyszłością z tą funkcją.

IMAGO Na zdjęciu: Rudi Völler

Rudi Völler to tymczasowy selekcjoner reprezentacji Niemiec

Legenda niemieckiego futbolu poprowadzi kadrę przeciwko Francji

Völler dał do zrozumienia, żeby nie rozpatrywać go jako selekcjonera na stałe

Niemcy potrzebują selekcjonera. Völler: jestem gotowy zrobić to raz

Hansi Flick został zwolniony przez niemiecką federację piłkarską. Kadra Niemiec została zatem bez selekcjonera na mniej, niż rok przed Euro 2024. We wtorek 12 września reprezentację poprowadzi jej były selekcjoner, Rudi Völler.

– Jestem świadomy sytuacji. Nadal mi się to nie podoba. Jestem gotowy zrobić to raz. Jutro będzie to dla mnie jednorazowa sytuacja. Znajdziemy naprawdę dobre rozwiązanie – przekonuje legenda niemieckiej piłki.

Völler jasno dał do zrozumienia niemieckiej federacji, że musi mianować stałego selekcjonera. Związek rozpatruje kilka kandydatów. Jeden z faworytów na to stanowisko to Julian Nagelsmann.