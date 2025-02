Neymar wrócił do Santosu, a co z reprezentacją Brazylii? Jego forma mówi wszystko

Neymar wrócił do Santosu, ale jego dwa pierwsze mecze w Campeonato Paulista ostudziły euforię związaną z tym transferem. Po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana 32-latek daleki jest od optymalnej formy, a jego występy pozostawiają wiele do życzenia, donosi "Sport".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar Jr

Neymar zawodzi po powrocie do Santosu

Neymar zawodzi po powrocie do Santosu. Jego stan fizyczny budzi niepokój, co nie jest zaskoczeniem – jeszcze przed rozwiązaniem kontraktu z Al-Hilal ostrzegano, że jego dyspozycja jest wątpliwa. Najpierw mówił o tym Jorge Jesus, a ostatnio potwierdził to dyrektor generalny saudyjskiego klubu Esteve Calzada. – Neymar nie spełnił naszych oczekiwań – przyznał.

Brazylijczyk stoi teraz przed kluczowym wyzwaniem – jeśli chce wrócić do kadry narodowej na mecze eliminacji MŚ 2026, musi pokazać, że jest gotowy. Jego dotychczasowe występy nie dają powodów do optymizmu.

Dorival Junior nie może pozwolić sobie na ryzyko – w marcu Brazylia zmierzy się z Kolumbią i Argentyną, a sytuacja Canarinhos w eliminacjach nie pozwala na błędy. Neymar nie może liczyć na taryfę ulgową, bo obecna forma nie daje gwarancji, że pomoże drużynie.

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Problemem pozostają także kwestie poza boiskowe. Przez całą karierę Brazylijczyk miał trudności z utrzymaniem odpowiedniego reżimu treningowego, co wpływało na jego zdrowie i regularność gry. Jeśli teraz nie podejdzie do sprawy z pełnym profesjonalizmem, jego powrót do Santosu zamiast odskocznią może stać się pułapką.

Już nadchodzącej nocy Neymar zmierzy się z pierwszym poważnym sprawdzianem – w klasyku przeciwko Corinthians. Santos wciąż nie jest pewny awansu do ćwierćfinału Campeonato Paulista, a presja rośnie. To może być moment, który zdecyduje o dalszym losie Brazylijczyka.