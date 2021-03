Nemanja Nikolić może być tym zawodnikiem, który będzie nękał w czwartkowy wieczór defensywę reprezentacji Polski. Były zawodnik Legii Warszawa pojawił się na czwartkowej konferencji prasowej przed starciem z Biało-czerwonymi.

Polska bliska sercu byłego napastnika Wojskowych

Nemana Nikolić zna polską piłkę jak mało kto w drużynie węgierskiej. 33-latek w lidze polskiej wystąpił w 56 spotkaniach, strzelając w nich 40 goli. Węgier zanotował też 11 asyst.

– W ostatnich dniach otrzymałem wiele wiadomości z Polski. Dziennikarze, z którymi miałem bardzo dobre relacje, z czasów, gdy grałem w Polsce, kontaktowali się ze mną już, gdy mianowano Paulo Sousę i pytali o spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świat. Byli też zainteresowani naszą taktyką, ale oczywiście nic im nie powiedziałem – śmiał się Nikolić cytowany przez Nemzetisport.hu.

Węgrzy obawiają się Lewego

Napastnik Madziarów przekonywał też, że atmosfera w zespole reprezentacji Węgier jest bardzo dobra. Zwodnicy są pewni siebie i nie potrafią doczekać się meczu przeciwko Polakom. Opowiedział też o mocnych stronach Biało-czerwonych.

– Jak widzę siłę Polaków? Przede wszystkim mają w swoich szeregach najlepszego piłkarza świata Roberta Lewandowskiego, na którego zdecydowanie musimy uważać – mówił Nikolić.

– Biorąc pod uwagę to, że Paulo Sousa niedawno przejął reprezentację Polski, to trudno określić, w jakim systemie zagrają nasi rywale. Polska ma szczególnie miejsce w moim sercu, ale to sprawia, że jeszcze bardziej chcę pokazać z dobrej strony w tym starciu – powiedział piłkarz Fehervar.

Spotkanie pomiędzy Węgrami a Polską rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45.