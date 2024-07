Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann rozstanie się z reprezentacją Niemiec po mundialu 2026

Reprezentacja Niemiec nie zaliczy do udanych występu podczas Mistrzostw Europy 2024. Mimo fantastycznego początku turnieju przygoda Die Manschaft na Euro przed własną publicznością zakończyła się na etapie ćwierćfinału. Gospodarzy za burtę wyrzuciła reprezentacja Hiszpanii, która wygrała (2:1) po dogrywce, zdobywając bramkę w 119. minucie spotkania.

W związku z rozczarowującym wynikiem w mediach zaczęły pojawiać się plotki odnośnie wcześniejszego rozstania Nagelsmanna z niemiecką federacją. Co więcej, tamtejszy związek piłki nożnej wytypował następcę 36-latka, którym miałby zostać Jurgen Klopp.

Mimo to wszystko wskazuje na to, że Julian Nagelsmann wypełni kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Christian Falk z dziennika BILD przekonuje, że po zakończeniu mundialu w Ameryce Północnej selekcjoner porzuci pracę z reprezentacją i wróci do codziennego funkcjonowania w roli trenera klubowego. Planu byłego opiekuna Bayernu Monachium nie zmieni nawet dobry wynik niemieckiej kadry podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

Nagelsmann z kadrą pracuje od września 2023 roku, gdy w trakcie przygotowań do Euro 2024 zastąpił na stanowisku Hansiego Flicka. Łącznie młody szkoleniowiec prowadził reprezentację Niemiec w 13 spotkaniach, z których wygrał 7 meczów.