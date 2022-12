fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Podczas fety z okazji zajęcia trzeciego miejsca na mistrzostwach świata, Luka Modrić zapewnił, że zostanie w reprezentacji Chorwacji przynajmniej do zakończenia zmagań w ramach Ligi Narodów. Jego dalsza przyszłość w kadrze stoi natomiast pod znakiem zapytania.

Modrić jeszcze nie składa deklaracji

Luka Modrić starzeje się wprost fenomenalnie. Pomimo 37 lat na karku wciąż jest liderem środka pola Realu Madryt, a dla reprezentacji Chorwacji wręcz kluczowym elementem wyjściowej jedenastki. Pomocnik Królewskich ma za sobą kolejny udany turniej międzynarodowy, bowiem w Katarze Chorwaci wywalczyli trzecie miejsce. Podczas fety z okazji zdobycia brązowych medali, Modrić przyznał, że zostanie w kadrze przynajmniej do zakończenia finałów Ligi Narodów.

– Jak mówiłem, zagram w Final Four Ligi Narodów. Chcę tam zagrać, bo też wywalczyłem ten awans. Potem zobaczymy – mówi.

Dziennikarze starali się wyciągnąć z niego więcej informacji, natomiast Modrić nie zamierza jeszcze składać konkretnych deklaracji. Decyzja o przyszłości w reprezentacji zostanie dogłębnie przeanalizowana i podjęta najprawdopodobniej dopiero po sezonie.

– Zobaczymy. Gra dla Chorwacji to dla mnie coś specjalnego i emocjonalnego. Coś innego od reszty. Nie będzie mi łatwo podjąć tę decyzję, ale muszę iść krok po kroku, popatrzeć na samopoczucie i czy będę dalej coś wnosił do zespołu. Decyzja będzie bardzo szczegółowa, ale na pewno zostaję do Ligi Narodów, a potem zobaczymy – zdradza Modrić.

