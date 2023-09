IMAGO / PPAUK Na zdjęciu: Cristian Romero

Argentyna pokonała Ekwador 1:0 w eliminacjach do mundialu

Po meczu krótkiej rozmowy udzielił zdobywca zwycięskiej bramki – Leo Messi

Kapitan mistrzów świata nazwał Cristiana Romero najlepszym obrońcą na świecie

Leo Messi skomplementował Cristiana Romero

W nocy z czwartku na piątek reprezentacja Argentyny mierzyła się z Ekwadorem. Mecz ostatecznie zakończył się skromnym zwycięstwem mistrzów świata 1:0, a jedyną bramkę w tym starciu zdobył Leo Messi. Piłkarz Interu Miami po końcowym gwizdku udzielił krótkiej rozmowy, którą cytuje portal “Mirror”.

Leo Messi był pod wrażeniem występu Cristiana Romero. Pod adresem zawodnika Tottenhamu Hotspur wylał sporo komplementów, nazywając go najlepszym obrońcą na świecie.

Dla mnie to aktualnie najlepszy defensor na świecie. Dziś zaliczył fenomenalny występ, był najlepszym graczem spotkania – stwierdził Messi.

Zdanie kapitana reprezentacji Argentyny podziela również Rodrigo De Paul.

Dziś Cuti Romero może stać u boku najlepszych stoperów na świecie. Mieć go za sobą to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogły mi się przydarzyć. Zawsze zmusza mnie, bym atakował, bo chce by z rywalem sam na sam. Przywykłem aż do ruszania do przodu bez oglądania się za siebie, a to dla pomocnika czysta przyjemność. Skupiasz się tylko nad tym, co przed tobą. Dzięki temu mniej się męczysz – mówił piłkarz Atletico.

