IMAGO Na zdjęciu: Luka Modric

Luka Modric skończył 37 lat

Chorwat wciąż reprezentuje Real Madryt

Pomocnik ma świadomość, że zbliża się jego pożegnanie z futbolem na najwyższym poziomie

Modric ma plan na przyszłość. Zaczął już działać

Luka Modric ma 37 lat, ale wciąż aspiruje do bycia podstawowym graczem Realu Madryt. On i Toni Kroos coraz częściej są jednak tylko rezerwowymi. Chorwat wie, że jego czas w stolicy Hiszpanii dobiega końca.

– Ja i Toni Kroos nie poddajemy się, chociaż mamy świadomość, że zbliża się koniec. To naturalna rzecz. Toni jest ode mnie o cztery lata młodszy, ale trochę inaczej postrzega długość swojej kariery – rzekł Chorwat.

– W każdym razie to świetny facet, prezentuje klasę nie tylko na boisku. Jestem szczęśliwy, że możemy razem cieszyć się zakończeniem naszych karier – mówi Modric. Co Chorwat będzie robił po zakończeniu kariery?

– Jedyne, co wiem, to, że chciałbym zostać przy piłce nożnej. Zapisałem się na kurs trenerski w Chorwacji i mam nadzieję, że go ukończę – zdradził pomocnik Realu.

