Sarina Wiegman ma już na koncie złoto Mistrzostw Europy z kobiecą reprezentacją Anglii, a trzy dni temu sięgnęła po wicemistrzostwo świata. 53-letnia holenderka ma szansę na wejście do świata mężczyzn i objęcie Anglii lub Holandii.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Sports Press Photo Na zdjęciu: Sarina Wiegman

Sarina Wiegman ma w dorobku złoto ME i srebro MŚ z kobiecą reprezentacją Anglii

53-latka może zastąpić Garetha Soutghate’a w kadrze Synów Albionu

Holenderka ma szansę także na pracę w rodzimej federacji

Anglia czy Holandia? Wiegman jest rozchwytywana

Przed niedzielnym finałem Mistrzostw Świata kobiet, w którym zmierzyły się Anglia i Hiszpania, rozgorzała dyskusja na temat tego, kto będzie prowadził reprezentację Synów Albionu po zakończeniu obecnej kadencji Garetha Soutghate’a. Mark Bullingham, szef krajowej federacji piłkarskiej stwierdził, że trenerem wcale nie musi być mężczyzna.

Szybko pojawiły się głosy, że to Sarina Wiegman może zastąpić Soutghate’a w 2024 roku. Co ciekawe, okazuje się, że nie tylko Anglia może obserwować poczynania wicemistrzyni świata. Według The Telegraph kandydaturę 53-latki rozważa też jej rodzima federacja.

Wiegman znalazła się na liście trenerów, którzy mają szansę na objęcie reprezentacji Holandii. Oranje prowadzi Ronald Koeman, ale jego pozycja nie jest zbyt mocna, co może poskutkować historyczną zmianą.