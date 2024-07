Juergen Klopp otrzymał ofertę od USA. Decyzja podjęta!

Jurgen Klopp, były menedżer Liverpoolu, odrzucił propozycję objęcia stanowiska trenera reprezentacji USA - informuje David Ornstein z The Athletic.

Juergen Klopp odrzucił propozycję reprezentacji USA

Amerykańska federacja piłkarska (USMNT) złożyła ofertę Juergenowi Kloppowi, aby przejął drużynę Stanów Zjednoczonych po nieudanym turnieju Copa America. Jednak według The Athletic były szkoleniowiec Liverpoolu odrzucił propozycję, utrzymując swoją deklarację o rocznym odpoczynku od pracy.

Klopp opuścił Liverpool po zakończeniu sezonu 2023/2024, kończąc swoją owocną przygodę z angielskim klubem. Podczas swojej kadencji, która rozpoczęła się w 2015 roku, poprowadził The Reds do licznych sukcesów, w tym do wygrania Ligi Mistrzów w 2019 roku oraz zdobycia mistrzostwa Anglii w 2020 roku po 30-letniej przerwie.

Decyzja Kloppa o odrzuceniu oferty USA oznacza, że federacja nadal poszukuje odpowiedniego kandydata na stanowisko trenera reprezentacji. Wybór szkoleniowca jest kluczowy dla planów rozwoju piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście nadchodzących mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się na terenie USA, Kanady i Meksyku.

Powrót Juergena Kloppa do pracy prawdopodobnie nastąpi najwcześniej przed sezonem 2025/2026. Niewykluczone, że jedną z ofert będzie objęcie reprezentacji Niemiec po Julianie Nagelsmannie. Już teraz pojawiają się takie pogłoski, choć jest to nadal dość odległa sprawa.

