Jamal Musiala z powodu problemów z plecami nie będzie do dyspozycji selekcjonera Hansiego Flicka podczas dwóch nadchodzących meczów towarzyskich przeciwko Japonii oraz Francji.

IMAGO / Mladen Lackovic Na zdjęciu: Jamal Musiala

Jamal Musiala w ostatnim czasie nabawił się kontuzji mięśniowej

Pomocnik praktycznie zażegnał już ten uraz, ale obecnie ma problemy z plecami

Z tego powodu nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji

Hansi Flick nie skorzysta z Jamala Musiali

Wydawało się, że Jamal Musiala, choć z opóźnieniem, to ostatecznie dołączy do swoich kolegów na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec. Ofensywny pomocnik ostatnio zmagał się z kontuzją mięśniową i do pełni sił dochodził w ośrodku treningowym Bayernu Monachium.

20-latek ten uraz najprawdopodobniej już zażegnał, jednak aktualnie ma problemy z plecami i Hansi Flick ostatecznie nie skorzysta z jego usług we wrześniowej przerwie na mecze reprezentacji. Niemiecki Związek Piłki Nożnej nie ma zamiaru podejmować ryzyka.

Rywalami Die Mannschaft w najbliższych spotkaniach towarzyskich będą Japonia (09.09, 20:45) oraz Francja (12.09, 21:00). Przypomnijmy, że Niemcy jako gospodarz EURO 2024 mają zapewniony udział w turnieju bez potrzeby gry w eliminacjach.