IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani w ostatnim dniu okienka wzmocnił Paris Saint-Germain

Randal Kolo Muani wywołał niemałą burzę w mediach jeszcze przed transferem do Paris Saint-Germain. Francuz oznajmił, że szanuje Eintracht Frankfurt, by dzień później wymuszać transfer do Ligue 1. Ostatecznie spełniło się życzenie napastnika i w ostatnich godzinach letniego okienka został zaprezentowany jako zawodnik PSG.

Wychowanek Nantes po raz pierwszy wypowiedział się na temat jego przenosin do Paryża. 24-latek przyznał, że będzie dawał z siebie wszystko na boisku i jest gotowy umrzeć za koszulkę Paris Saint-Germain.

– Myślę, że jestem gotowy pomóc drużynie. Jestem osobą, która daje z siebie wszystko na murawie. Jestem gotowy umrzeć za tę koszulkę – przyznał Kolo Muani.

– Widziałem, że prezes klubu zrobił wiele, aby umożliwić mi przeprowadzkę i jestem bardzo dumny, że tu trafiłem. Teraz czas wziąć się do roboty. To klub, który znam od dziecka. To moje rodzinne miasto, więc chciałem zrobić wszystko, żeby tu przyjechać. Zawsze miło jest wrócić do korzeni i spróbować zajść jak najdalej w klubie, który kochasz – dodał francuski napastnik.

