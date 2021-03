Jacek Magiera szuka nowych wyzwań. Kadra U-19 bez trenera

W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Jacek Magiera przestał pełnić funkcję szkoleniowca reprezentacji U-19. Wszystko sprowokował rozwój pandemii. Przez odwołanie kluczowych imprez, młodzieżowców nie czeka już żaden duży turniej w najbliższym czasie.

Owocne lata pracy dla PZPN

Jacek Magiera na pokład młodzieżowej reprezentacji wszedł trzy lata temu. Na początku objął stery w kadrze U-20, z którą dotarł do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni na turnieju w Polsce radzili sobie znakomicie, jednak w decydującym starciu musieli uznać wyższość Włochów (0:1). Z kolei od czerwca ubiegłego roku, 44-latek postanowił spróbować sowich sił z jeszcze młodszymi graczami. Tym razem, podjął pracę w U-19. Tej wiosny miał walczyć z nastolatkami w eliminacjach do letnich mistrzostw Europy. Wszechobecna pandemia pokrzyżowała większość planów, przez co obecny szkoleniowiec poprosił o rozmowę ze Zbigniewem Bońkiem na temat swojej przyszłości: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować trenerowi Magierze za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju polskiej piłki, jego profesjonalizm, pasję, zaangażowanie i poświęcenie. W tym momencie Jacek powraca na karuzelę trenerską w piłce klubowej, ale wierzę, że jeszcze kiedyś wróci do PZPN, ale już w innej roli, roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski – dodał Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Magiera szuka nowych wyzwań

Jacek Magiera w środowisku trenerskim jest znany i lubiany. Dotychczas najwięcej czasu spędził na Łazienkowskiej. Warszawską Legię prowadził przez 50 spotkań. W swoim CV ma również krótki epizod w Zagłębiu Sosnowiec. Obecnie żaden z klubów PKO BP Ekstraklasy nie wyraził chęci zatrudnienia 44-latka, jednak wszystko wydaję się być krótką kwestią czasu. Sam zainteresowany również skomentował swój ruch: Chciałbym podziękować za zaufanie i lata świetnej współpracy. To był wspaniały czas. Pracowałem w znakomitych warunkach, wszystko zawsze było zorganizowane na najwyższym poziomie, dzięki czemu mogłem skupić się wyłącznie na pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, rozwoju zawodników. Myślę, że udało nam się zrobić wiele dobrego. Pewien etap się jednak skończył. Brak możliwość pojechania na młodzieżowe mistrzostwa Europy spowodował, że postanowiłem poszukać nowych wyzwań – skomentował swoją rezygnację Magiera.