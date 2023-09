fot. Imago / Nordphoto Na zdjęciu: Hans-Dieter Flick

Reprezentacja Niemiec po spotkaniu towarzyskim z Japonią nie zakończyła kryzysu

Po spotkaniu z ekipą z Azji kilka zdań wyraził opiekun Die Mannschaft

Niemieccy zawodnicy ponieśli kolejną bolesną porażkę w ostatnim czasie (1:4)

Flick po meczu Niemcy – Japonia

Reprezentacja Niemiec ostatnio znajduje się w dołku. Co prawda drużyna Hansiego-Dietera Flicka jest pewna gry na Euro 2024, będąc gospodarze tej imprezy. Niemniej sam selekcjoner nie jest pewny utrzymania posady.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zawsze doskonale przygotować zespół. Myślę, że my jako sztab szkoleniowy robimy to dobrze i myślę, że jestem właściwym trenerem – przekonywał Flick w rozmowie z RTL.

– Przede wszystkim jesteśmy mocno rozczarowani. Trzeba przyznać, że Japonia to dobry zespół. W tej chwili nie mamy środków, aby pokonać tak zwartą obronę. Jest ich po prostu za mało – kontynuował Niemiec.

– Dobrze rozpoczęliśmy mecz, ale pierwszą szansą, jaką miała Japonia, był gol. Potem wróciliśmy i zdobyliśmy bramkę na 1:1, po czym od razu straciliśmy bramkę – mówił trener.

– Myślę, że nie można za nic winić zawodników. Próbowali raz za razem, ale potem popełniali indywidualne błędy. Przeciwnik to wykorzystał i zasłużył na zwycięstwo – zakończył Flick.

Czytaj więcej: Kompromitacja Niemców! Nastał koniec Flicka w reprezentacji?