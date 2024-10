Flick zainspirował selekcjonera Brazylii. Raphinha może być zadowolony

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zagra na nowej pozycji w reprezentacji Brazylii

Raphinha, który dotąd grał głównie na prawym skrzydle, ma tym razem zająć miejsce ofensywnego pomocnika. Dorival Junior, inspirowany taktyką Hansiego Flicka z Barcelony, chce wykorzystać jego potencjał w roli, którą Brazylijczyk sprawdził się w obecnym sezonie. Blaugrana, dzięki przesunięciu Raphinhi do środka zyskuje na jego znakomitej formie, a teraz Brazylia liczy też, że zdoła wyzwolić jego ofensywne możliwości w reprezentacyjnych barwach.

Selekcjoner planuje ustawić Raphinhę na pozycji numer 10, co oznacza, że Lucas Paqueta zostanie nieco cofnięty. W tym ustawieniu Raphinha będzie wspierany przez skrzydłowych Rodrygo z Realu Madryt oraz Savinho z Manchesteru City. Na środku ataku pojawi się debiutant Igor Jesus z Botafogo, co pokazuje, że Dorival Junior jest gotów postawić na świeżą krew w nadziei na odmianę losów reprezentacji.

Raphinha, który po imponujących występach w Barcelonie powrócił do składu Canarinhos, jest gotów, aby przełożyć swoją formę klubową na występy w kadrze narodowej. Chce pomóc drużynie narodowej w eliminacjach do mistrzostw świata, w których Brazylia jak dotąd rozczarowuje. Zespół zgromadził tylko 10 punktów w ośmiu meczach i jest na piątym miejscu w tabeli. Do prowadzącej Argentyny traci aż osiem oczek. W ostatnim pojedynku ekipa Dorivala Juniora przegrała z Paragwajem 0:1.

