IMAGO / ZUMA Press Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa opuścił zgrupowanie kadry Włoch

Skrzydłowy na jednym z treningów odczuł ból

Badania wykazały przeciążenie mięśni

Federico Chiesa kontuzjowany

Federico Chiesa podczas jednego z treningów zgłosił dyskomfort. “Corriere dello Sport” donosi, że włoski skrzydłowy Juventusu w piątkowy poranek przeszedł szczegółowe badania, które wykazały przeciążenie mięśni. Doniesienie dziennika Półwyspu Apenińskiego potwierdził Romeo Agresti.

Włoski dziennikarz dodał również, że Federico Chiesa nie będzie dostępny na sobotni mecz z Macedonią Północną, bowiem opuścił już zgrupowanie reprezentacji Italii. 25-latek udał się do Turynu, gdzie przejdzie kolejną serię badań, które wykażą, jak poważny jest to uraz i czy czeka go długi rozbrat z piłką.

Luciano Spalletti ma teraz spory ból głowy. Włoskie media informowały, że nowy selekcjoner “Squadra Azzurra” widział Federico Chiesę w podstawowym składzie na mecz z Macedonią Północną, a teraz prawdopodobnie będzie musiał skorzystać na pozycji skrzydłowego z Mattii Zaccagniego, piłkarza Lazio.

Sprawdź także: Maehle wycofuje się ze swoich słów o Gasperinim. “To nie była krytyka”