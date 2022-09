Enrique nie szuka wymówek po porażce. “Musimy się rozwijać”

Pressfocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Reprezentacja Hiszpanii przegrała niespodziewanie ze Szwajcarią. Fakt ten akceptuje Luis Enrique, który nie szuka wymówek przed starciem z Portugalią.

Hiszpanie wciąż mogą zagrać w turnieju finałowym Ligi Narodów

Podopieczni Luisa Enrique muszą jednak pokonać Portugalię

Selekcjoner Hiszpanów pochwalił najbliższego przeciwnika

Enrique widzi pozytywy w swojej kadrze

Hiszpania przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów miała punkt przewagi nad drugą w tabeli Portugalią. Awans do turnieju finałowego zależał zatem wyłącznie od Luisa Enrique i jego podopiecznych. La Furia Roja uległa jednak niespodziewanie Szwajcarii 1:2. Selekcjoner Hiszpanii wyjaśnił jak sytuacja wygląda z jego perspektywy.

– Tu nie ma meczów towarzyskich. Są tylko mecze oficjalne z rywalami na twoim poziomie. Mamy siedmiu zawodników poniżej 21. roku życia i wszyscy mogą zadebiutować na mundialu. Jesteśmy w trakcie wymiany pokoleniowej, ale nie ma wymówek. My teraz musimy się rozwijać. Akceptujemy sytuację i wymagania. Myślę, że jak na razie nasze występy były pozytywne. Najważniejsze są jednak wyniki – przyznał opiekun Hiszpanii. Koncentruje się on już tylko na Portugalii, którą muszą pokonać, aby awansować do turnieju finałowego.

– Portugalia zazwyczaj nie potrzebuje wielu okazji do zdobycie bramki, my ich potrzebujemy więcej. Postaramy się narzucić Portugalii swój styl gry, utrzymując się przy piłce. Musimy też bardzo dobrze bronić, bo Portugalczycy indywidualnie przewyższają nad wieloma innymi zespołami na świecie – wyjaśnił Luis Enrique. Pojedynek Portugalii z Hiszpanią we wtorek o 20:45.

