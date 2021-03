El. MŚ: Mecz w “polskiej” grupie pod znakiem zapytania

Niedzielne spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata w 2022 roku pomiędzy reprezentacjami Albanii i Anglii stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spór pomiędzy Albańską Federacją Piłkarską a lokalną policją.

Policja obawia się o bezpieczeństwo

Policja poinformowała w czwartek, że spotkanie może się nie odbyć ze względu na obawy o bezpieczeństwo. Spotkanie w Tiranie rozegrane zostanie co prawda bez udziału publiczności, ale pobliskie bary i restauracja pozostawać będą otwarte, bowiem w Albanii nie wprowadzono lockdownu. Szef lokalnej policji Rebani Jaupi poinformował, że policja może nie być w stanie zagwarantować bezpieczeństwa.

– Obecnie próbujemy rozwiązać ten problem z władzami. Jest to coś, co mamy nadzieje, że będzie mogło zostać szybko rozwiązane – powiedział Andi Vercany z albańskiej federacji, cytowany przez The Sun. Federacja wydała również oficjalne oświadczenie w którym sugeruje, że ewentualne odwołanie meczu może mieć “katastrofalne konsekwencje” dla kraju.

Na płynące z Albanii doniesienia zareagowała także Angielska Federacja Piłkarska (FA). – Dwa związki piłkarskie pozostają w stałym kontakcie. Dotychczas nie wspominano o obawach związanych z bezpieczeństwem. Urzędnicy w Londynie uważają, że sprawa jest wewnętrznym sporem między albańskimi władzami. Odwołanie meczu na typ etapie byłoby bezprecedensowe i prawdopodobnie mogłoby spowodować odjęcie punktów i grzywnę dla Albanii – powiedział rzecznik angielskiej federacji.

Obie reprezentacje rywalizację w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2022 roku rozpoczną już w czwartek. Anglia zmierzy się u siebie z San Marino, natomiast Albania na wyjeździe zagra z Andorą.



