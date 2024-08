Powerpics / Alamy Na zdjęciu: David Raum oraz Joshua Kimmich

Hamann: Kimmich powinien być kapitanem reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec była gospodarzem tegorocznego EURO 2024. Nasi zachodni sąsiedzi mieli ogromne apetyty na tytuł mistrza Europy, ale ich plany pogrzebali Hiszpanie. Podopieczni Juliana Nagelsmanna przegrali z popularną „La Furia Roja” 2:1 po dogrywce, tym samym kończąc swój udział w turnieju na etapie ćwierćfinału.

Dietmar Hamann w ostatnim wywiadzie dla „TZ” poruszył temat reprezentacji Niemiec. A właściwie jej przyszłego kapitana. Były piłkarz m.in. Liverpoolu uważa, że tę rolę w kadrze powinien odgrywać Joshua Kimmich. 50-latek byłby ogromne zaskoczeni, jeśli zawodnik Bayernu Monachium nie przejąłby opaski.

– Byłbym zaskoczony, gdyby Joshua Kimmich nie został wybrany nowym kapitanem reprezentacji narodowej. On zawsze stał twardo na swoim. Jednak od czasu pandemii jest non stop krytykowany – powiedział Dietmar Hamann, cytowany przez portal „dieroten.pl”.

– Wydaje się, że on nie jest w stanie zadowolić nikogo. Ale on sobie z tego nic nie robi, regularnie staje na wysokości zadania i gra. Jest odporny na stres i dla mnie to odpowiedni kandydat – dodał były niemiecki zawodnik.

Reprezentacja Niemiec podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej rozegra dwa spotkania w Lidze Narodów. Przeciwnikami naszych zachodnich sąsiadów będą Węgry oraz Holendrzy.

