Deschamps podjął decyzję. Tchouameni przejmie opaskę kapitana

Didier Deschamps był zmuszony do wyboru nowego kapitana pod nieobecność Kyliana Mbappe. Według doniesień hiszpańskiego portalu AS opaskę przejmie Aurelien Tchouameni, czyli inny gwiazdor Realu Madryt. Prawdopodobnie będzie to tylko tymczasowa zmiana i dotyczy ona najbliższych spotkań reprezentacji Francji.

Kylian Mbappe nie został powołany na październikowe mecze Les Bleus. Początkowo wydawało się, że jest to spowodowane kontuzją, ale po ogłoszeniu listy Francuz grał w koszulce Realu Madryt. Didier Deschamps odniósł się do tego dopiero po przyjeździe na zgrupowanie. Selekcjoner wytłumaczył powód nieobecności napastnika oraz stanął po jego stronie.

– Mbappe? Nie ma żadnych wątpliwości co do jego zaangażowania. Rozmawiałem z nim kilka razy podczas ostatnich zgrupowań, ale przez słowa, jakich używał, różni ludzie je różnie interpretowali… Było wiele interpretacji, jednak podczas ostatniego zgrupowania Kylian nie był w najlepszym stanie psychicznym z różnych powodów. Oczywiście, fakt, że przebywa w Madrycie z dużymi oczekiwaniami, ma na to wpływ. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości co do jego zaangażowania. – powiedział Deschamps cytowany przez Foot Mercato.

Francja zagra w czwartek (10 października) z Izraelem, zaś w poniedziałek (14 października) jej rywalem będzie Belgia. Brak Mbappe to oczywiście duże osłabienie, ale kadra Les Bleus jest na tyle mocna, że i tak jest faworytem w obu nadchodzących spotkaniach.

