Carragher o decyzji Southgate’a. “To zabawne”

Gareth Southgate oceniony przez Jamie Carraghera

Garteh Southgate we wtorek 16 lipca oficjalnie ogłosił, że zrezygnował z pracy w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Prowadził drużynę narodową przez osiem lat, doprowadzając Synów Albionu dwukrotnie do finału mistrzostw Europy. Na temat 53-latka kilka zdań wyraził Jammie Carragher.

– Trzeba szanować jego decyzję, jeśli uważa, że ​​jest ona właściwa dla niego, jego rodziny i przyszłości zespołu, ponieważ wykonał świetną robotę. To zabawne, ponieważ w tej pracy spotyka się wiele krytyki, ale w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy Gareth Southgate otrzyma wiele pochwał za pracę, którą wykonał. Musiał myśleć o tym przez ostatni rok i prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem turnieju wiedział, że odejdzie – mówił były piłkarz Liverpoolu w rozmowie ze Sky Sports.

– Southgate ustępuje jedynie sir Alfowi Ramsayowi pod względem zdobycia trofeum (Puchar Świata 1966 roku). Przed meczem z Hiszpanią w finale Euro 2024 odbyła się debata na temat tego, czy Southgate był menadżerem odnoszącym największe sukcesy w historii Anglii. Nie zgadzam się z tym, ponieważ uważam, że aby tego dokonać, trzeba zdobyć trofeum i sir Alf to zrobił – kontynuował Carragher.

– Kiedy patrzę na innych angielskich menedżerów, których ciepło wspominamy, jak Terry Venables i Bobby Robson, zawsze zastanawiam się, jak by się wszystko potoczyło, gdyby nie media społecznościowe. Jeśli spojrzeć na osiągnięcia Garetha, osiągnął on więcej niż ci dwaj, którzy są tak wysoko oceniani. To, co osiągnął, czyni go znacznie lepszym od jakiegokolwiek selekcjonera reprezentacji Anglii z wyjątkiem sir Alfa Ramsaya – rzekł Anglik.

– Nie sądzę, że zawodnicy zawiedli trenera – jest to możliwe tylko przy złym podejściu. Zawodnicy po prostu nie wykorzystali potencjału, jaki w sobie kryją. To nie jest wina trenera. Tyle że w decydującym momencie mistrzostw Europy niektórzy z naszych zawodników po długim sezonie po prostu nie byli w najlepszej formie – to się może zdarzyć – powiedział Carragher.

